“Un ponte fra il Tirreno e il Reventino”. È il titolo dell’incontro di presentazione della “Margherita Lido”, che si terrà il prossimo 1 giugno alle 17:30 alla Baracca di Decollatura, località Gesariello. L’evento, organizzato dalla squadra de IlReventino.it, sarà moderato da Alessandro Cosentini, de IlReventino.it, e vuole essere occasione di confronto e di ascolto. I ragazzi del lido Margherita, Samuele Garritano, imprenditore e titolare del lido e Valeria D’Agostino, giornalista e titolare del lido, si racconteranno nel presentare la nuova stagione estiva, anche alla luce della “resistenza” portata avanti dai due giovani, dopo le denunce post atto intimidatorio lo scorso 19 luglio. “Volevamo partire subito dopo l’estate ma invece siamo rimasti e abbiamo continuato a lavorare qui. Crediamo che vivere in una terra come questa non sia facile affatto ma, infondo, in ogni nostra azione c’è il desiderio di un riscatto sociale che altrove non sentiremmo di avere. Questo ci sprona e ci fa essere visionari”, dicono Valeria e Samuele. In particolare, sarà data occasione a tutti i presenti di avviare un dibattito affascinante attorno al ponte, o ai ponti, da immaginare, rafforzare, fra i nostri mari e le montagne. Un discorso coerente al racconto personale se si pensa che il lido Margherita, costa tirrenica cosentina, Longobardi (2000 abitanti) è stato avviato circa 20 anni da un’intuizione al femminile – Rosa Cicerelli -, contadina che diventa imprenditrice di sé stessa. Una azione che si traduce nel desiderio di spostarsi, di muoversi, di reinventarsi, dal paese alla Marina, dove nei decenni precedenti si registrava un maggiore incremento di commercio. Tocca oggi rileggere al presente questi mutamenti, che in negativo hanno portato all’attuale spopolamento di molte aree interne della Calabria, per i motivi di emigrazione più varia. Tuttavia è ancora possibile tracciare un ponte, una linea comune, lontana da campanilismi, che unisca idee e progetti dal mare alla montagna”.