La Calabria, con i suoi 800 km di costa, è una vera e propria meraviglia a cielo aperto. Ma c’è di più: il cuore di questa regione è arricchito da immensi parchi naturali ed aree protette. Tra l’Aspromonte, la Sila, il Pollino e le Serre si trova la Ciclovia dei Parchi della Calabria che offre agli appassionati delle due ruote più di 500 km tra paesaggi ed ecosostenibilità.

Sono 4 le aree protette visitabili attraverso questo percorso, percorribili in bicicletta e che si estendono in tutta la parte dorsale dell’Appennino: il Pollino, le Serre Calabresi, la Sila e l’Aspromonte, un tragitto di 540 km lungo strade provinciali poco trafficate che ripercorrono il crinale dell’Appennino calabrese regalando al cicloturista panorami spettacolari e scorci sui due mari, lo Jonio ed il Tirreno, davvero unici.

Si tratta a tutti gli effetti di una meraviglia paesaggistica che è in grado di rubare il cuore di chiunque scelga di venire da queste parti. Nel 2021, la Ciclovia dei Parchi della Calabria ha vinto l’Oscar italiano del Cicloturismo per la valorizzazione del turismo sostenibile, focalizzato su quattro meravigliose ed integre aree protette e su borghi e paesi che ben incarnano lo spirito calabrese.

Per vivere appieno la magia di questi posti è fondamentale indossare il giusto abbigliamento tecnico, ed in tal senso, i pantaloncini ciclismo non possono affatto mancare. Un aspetto fondamentale quando si acquistano questi capi d’abbigliamento è puntare sempre alla qualità.

A questo proposito, All4Cycling mette a disposizione abbigliamento tecnico per ciclismo delle migliori marche, abbigliamento pro team e squadre nazionali, biciclette, MTB, E-bike, accessori per ciclisti, componenti e attrezzatura per la manutenzione. I pantaloncini da ciclismo disponibili sullo shop online rispondono perfettamente a qualsiasi gusto o esigenza.

Ma a prescindere dal modello scelto, tutti garantiscono grande comfort e sostegno durante le gare, gli allenamenti, le escursioni in bicicletta, facendo davvero la differenza quando il rider rimane per lungo tempo seduto in sella della propria bici. A disposizione, una vasta scelta di modelli di pantaloncini per bici da corsa e da strada, mountain bike, offroad trail e bici gravel e cicloturismo.

Tra i materiali più diffusi troviamo il nylon, tessuto resistente e leggero, la lycra, tessuto elastico che viene spesso utilizzato per rendere i pantaloncini aderenti ed il poliestere, tessuto traspirante e confortevole. Altro ruolo fondamentale è giocato dalla vestibilità: i pantaloncini da ciclista sono molto aderenti ed elastici in modo da agevolare i movimenti, inoltre sono aerodinamici, ciò vuol dire che riescono a rendere la pedalata, veloce e fluida.