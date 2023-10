I provetti pizzaioli, infatti, dovranno confrontarsi con il più famoso ingrediente della cucina calabrese, il peperoncino.

Nato da un’idea di Francesco Matellicani di unire la Calabresità alla internazionalità della “Regina” della cucina italiana: la pizza. La passione e la volontà del suo patron hanno fatto sì che l’evento, oggi, goda di enormi consensi nel mondo dei pizzaioli, coinvolgendo sempre di più le nuove leve di questo particolarissimo e per certi versi, unico mestiere, provenienti da ogni dove.

L’edizione 2023 si terrà, come già accennato, presso l’Hotel Santa Caterina Village, luogo di grande impatto, come la cittadina che ospita la manifestazione, dove i pizzaioli di tutte le regioni d’Italia e più di 20 nazioni straniere, sapranno, sicuramente, infiammare la tre giorni come farà il fantastico peperoncino calabrese all’assaggio delle pizze appena sfornate.

A giudicare i concorrenti ci saranno ben 40 giudici, nomi scelti e selezionati tra i migliori esperti e conoscitori dell’arte bianca e del peperoncino, che decreteranno i migliori pizzaioli di ogni categoria e proclameranno il “The Best Of Spicy Pizza” ovvero il “Migliore Pizzaiolo Più Piccante dell’anno.

Tra gli iscritti alla competizione anche la “nostra” Filomena Spilotro di Carlopoli, una delle pizzaiole più apprezzate dell’intera Calabria e, senza tema di smentita, un vanto del nostro territorio del Reventino. Senza ombra di dubbio una big degli impasti.

Ecco, nel dettaglio, le categorie in gara: Trofeo Filippo Matellicani, Pizza Classica Piccante, Pizza in Teglia Piccante, Pizza in Pala Piccante, Pizza Napoletana Piccante, Pizza Dessert Piccante, Pizza Senza Glutine Piccante, Pinsa Romana Piccante, Coppa Italia Per regioni, Coppa Del Mondo a Coppia Per Nazione, Gare di Abilità Free Stile, Pizza Più Larga, Pizza Più Veloce, Concorso Pizza Chef Emergente riservato per gli Istituti Alberghiero, Squadra Pic, The Best Of Spicy Pizza.