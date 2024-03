di Antonello Di Cello

Nella diciottesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, la capolista Real Filadelfia, in trasferta sul comunale di Migliuso, ottiene la quindicesima vittoria stagionale opposta all’Amami Mac 3, continuando il momento magico, con una prestazione tutto sommato utilitaristica, badando soprattutto alla conquista dei tre punti, in una fase del torneo dove è importante non fare passi falsi, ormai a quattro giornate dalla fine del campionato, con ancora tre partite da disputare tra le proprie mura, tra cui all’ultima giornata con il match clou contro la Nuova Soverato e poi fra due settimane la trasferta a Vibo Marina contro la Boys Marinate, con entrambi gli incontri che potrebbero risultare decisivi per la vittoria finale del girone.

A Migliuso la squadra di mister Bartucca, con assenze pesanti nel proprio roster, tra cui i vari Trovato-Raimondi V.-Panzarella-Nosdeo- Bilotta S.-Caruso A. (il bomber e capocannoniere del girone, ormai fermo al palo da più settimane a seguito di problemi fisici) e quindi in piena emergenza, è riuscita comunque a strappare la vittoria sul campo con le marcature di Tommasino Mancari (una doppietta), del centrale difensivo Ciccio Paonessa e il gol di rapina di Giuseppe Panzarella, mentre per l’Amami Mac 3 il gol della bandiera è stato realizzato dall’attaccante Vincenzo Vescio.

Da registrare invece per quanto riguarda le due squadre inseguitrici, la Boys Marinate e la Nuova Soverato, che in questo turno giocavano entrambi in casa, impegnate rispettivamente contro il Borboruso nel Cuore e l’Amatori Soveria, ma i loro incontri non si sono disputati e quindi le due squadre che inseguono la capolista, senza colpo ferire, conquistano tre punti (a tavolino) pesanti ai fini della classifica, in quanto le formazioni della pre-Sila catanzarese non si sono presentate all’appello in campo ed hanno dato forfait per varie ragioni organizzative.

L’Alchimia Jonica ritorna alla vittoria tra le mura amiche, cinque a zero il risultato finale, in una partita a dir poco rocambolesca, con un Lamezia Golfo, che mantiene il campo, ma getta la spugna verso la fine del secondo tempo e subisce a ripetizione nel breve giro di pochi minuti ben quattro marcature da parte della squadra soveratese, con Seck al 36′,Teti al 40′,Teti al 40′, Politi al 48′, mentre nel primo tempo era andato in rete Bruno Pittelli.

Dulcis in fundo la vittoria di prestigio della Casa dello Sport opposta all’Ecosistem Lamezia Soccer, nel derby della Piana, con una prestazione tutta cuore da parte della formazione di mister Gianluca Felletti, conquistando tre punti che lasciano uno spiraglio di speranza di poter agganciare in extremis la quinta posizione utile per l’accesso alla griglia play-off, con tanti se e tanti ma, a questo punto del campionato, facendo il punto della situazione, con la consapevolezza di aver lasciato in maniera banale tanti punti per strada nel corso del torneo ed il sicuro rimpianto per quello che poteva essere ma non è stato.

Per la cronaca in una partita giocata dall’Ecosistem sotto tono, con l’aggravante di essere scesa in campo senza il portiere di ruolo, la Casa dello Sport ritrova un Nicola Rettura, autore di una doppietta e un Andrea Di Spena con una marcatura, entrambi alla loro prima presenza in campionato. Nel posticipo del lunedì sera invece la Vigor Old Boys, in trasferta sul Gianni Renda di Sambiase, conquista una vittoria pesante in funzione play-off opposta alla Computer Assistance. Partita piacevole, con tante segnature, sei a tre il risultato della contesa in favore della squadra vibonese, che alla fine del primo tempo si trova in vantaggio con un solo gol di scarto realizzato da Lo Bianco, in conseguenza del fatto che gli attaccanti vigorini Galea e Tamburro sottoporta sono risultati alquanto imprecisi e nel contempo il portiere di casa Tommaso Guzzi, in diverse occasioni, ha sventato da par suo dei tiri pericolosi. Ad onor del vero, già al 15′ del primo tempo la Vigor è passata in vantaggio con un tiro da fuori area di Lo Bianco, ma l’arbitro sig. Bilotta da Lamezia, su segnalazione del secondo assistente sig. Oliva annulla la segnatura per comportamento antisportivo. Ad inizio del secondo tempo problemi per il centrocampo vigorino con l’infortunio di Antonio Fragalà, che rimane in campo stoicamente fino al 15′ venendo poi sostituito da Ignazio Comito. Come di consueto nella seconda metà del secondo tempo inizia il valzer delle sostituzioni da ambedue le parti, con le squadre che cominciano ad allungarsi ed inizia conseguentemente l’altalena delle segnature, con i padroni di casa che vanno in gol con Molinaro e Gigliotti, entrambi su rigore e in pieno recupero con Mastroianni, mentre gli ospiti riescono a realizzare con Tamburro, Galea, Maragò, Comito e sul finire in ripartenza con Priamo.

Nel girone B invece l’Hammers infligge una sonora sconfitta alla Stella Rossa, nove a quattro il risultato finale, con la squadra di mister Vittorio Lamanna in piena emergenza nell’occasione per la mancanza in formazione di un portiere di ruolo e con la formazione capolista ormai tutta protesa alla conquista di altri traguardi, quale la classifica marcatori con il duo delle meraviglie Sinopoli-Pironaci, autori rispettivamente di cinque reti il primo e tre marcature il secondo, mentre per la Stella Rossa una prestazione di spessore, tutta cuore ed agonismo, da parte di Antonio Critelli, autore di una tripletta.

Invece l’incontro tra Il Catanzaro Lido opposto all’Under 101 è stato rinviato, a data da destinarsi, in quanto il terreno del Vincenzo-Soluri Runci di Catanzaro Lido, per le forti piogge, si era reso impraticabile. L’Eagles 2020 continua ad ottenere successi, questa volta a farne le spese l’Antico Forno del presidente Muleo, sei a tre il risultato, in una partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre, dove alla fine è prevalsa la maggiore freschezza fisica della squadra di mister Smiraglio. L’Antico Forno, spesso e volentieri, paga pegno in virtù di una panchina estremamente corta, che in questi campionati amatoriali, negli incontri di calcio che durano novanta minuti ed oltre, può alla lunga risultare decisiva per una necessaria rotazione degli uomini in campo. Partita sostanzialmente corretta, infatti a fine gara il taccuino dell’arbitro, il cosentino Fausto Salerno, risultava del tutto inutilizzato a riprova di un approccio alla partita in stile amatoriale, ma dove le marcature sono giunte per l’Eagles con Amoroso, Nisticò, Paparazzo, Nicoletta ed infine una doppietta di Ottavio Porto, mentre per la formazione dell’Antico Forno hanno accorciato le distanze le reti di Ciracì, Magro e Riccelli.

Il Monasterace di mister Giuseppe Papallo conquista la seconda vittoria in campionato contro l’Invicta 2010, con quest’ultima squadra giunta, al Campo Sportivo Bosco-Lombardo del Comune reggino, in piena emergenza di uomini, con un roster di soli undici componenti. Mister Ferdinando Cilurzo dell’Invicta 2010 ha dovuto fare di necessità virtù, scendendo in campo personalmente, per poter puntellare la squadra carente di uomini, subendo però una tripletta da parte di Pierpaolo Colella, che partito dalla panchina ed entrato in campo nel corso dell’incontro, ha consentito al Monasterace di vincere la gara anche supportato da una buona prestazione e dalle segnature dei fratelli Miriello, Claudio ed Emanuele.

ALCHIMIA JONICA – LAMEZIA GOLFO 5 – 0

BOYS MARINATE – BORBORUSO NEL CUORE 3 – 0 ( a tavolino per mancata presentazione)

COMPUTER ASSISTANCE – VIGOR OLD BOYS 3 – 6

CASA DELLO SPORT – ECOSISTEM LAMEZIA 3 – 1

NUOVA SOVERATO – AMATORI SOVERIA M. 3 – 0 ( a tavolino per mancata presentazione)

AMAMI MAC 3 – REAL FILADELFIA 1 – 4

CLASSIFICA GIRONE A

REAL FILADELFIA 48

NUOVA SOVERATO 45

BOYS MARINATE 42

ECOSISTEM LAMEZIA S. 40

VIGOR OLD BOYS 31 (CON 1 PARTITA IN MENO)

CASA DELLO SPORT 24

ALCHIMIA JONICA (-1) 20

AMATORI SOVERIA (-1) 19 (CON 1 PARTITE IN MENO)

BORBORUSO NEL CUORE (-2) 15 (CON 1 PARTITA IN MENO)

COMPUTER ASSISTANCE (-2) 8

LAMEZIA GOLFO 3 (CON 1 PARTITA IN MENO)

AMAMI MAC 3 3

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE A

ANTONIO CARUSO – REAL FILADELFIA 18 RETI (2 RIGORI)

DE GRAZIA MARIO – ECOSISTEM 13 RETI

NICOLA VALENTE – NUOVA SOVERATO 11 RETI (2 RIGORI)

NESCI VINCENZO – BOYS MARINATE 11 RETI (3 RIGORI)

RISULTATI GIRONE B

HAMMERS – STELLA ROSSA 9 – 4

MONASTERACE – INVICTA 2010 5 – 0

UNDER 101 – CATANZARO LIDO RINVIATA

EAGLES 2020 – ANTICO FORNO 6 – 3

Riposava: STELLA MARIS

Ritirato: ATLETICO SERSALE

CLASSIFICA GIRONE B

HAMMERS 42 (CON 1 PARTITA IN MENO)

CATANZARO LIDO 31 (CON 2 PARTITE IN MENO)

STELLA MARIS 28 (CON 1 PARTITA IN MENO)

EAGLES 2020 23

INVICTA 2010 19 (CON 3 PARTITE IN MENO)

STELLA ROSSA 14 (CON 1 PARTITA IN MENO

UNDER 101 11 (CON 2 PARTITE IN MENO)

MONASTERACE 9 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ANTICO FORNO 4 (CON 3 PARTITE IN MENO)

ATLETICO SERSALE ritirato

CLASSIFICA MARCATORI GIRONE B

PIRONACI DENIS – HAMMERS 19 RETI (1 RIGORE)

SINOPOLI ALESSANDRO – HAMMERS 19 RETI

CRITELLI ANTONIO – STELLA ROSSA 16 RETI (1 RIGORE)

BRUNO VINCENZO – STELLA MARIS 15 RETI (1 RIGORE)

CRITELLI MICHELE – STELLA MARIS 13 RETI