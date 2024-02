A Lamezia Terme è previsto un appuntamento di rilievo nell’ambito sportivo regionale con la premiazione dei campioni che si sono distinti sui campi di tennis e di padel coseguendo i migliori risultati nel corso della stagione sportiva. La cerimonia di premiazione dei Campioni Regionali 2023 è in calendario per la giornata di Domenica 25 febbraio 2024, alle ore 10.30, presso il Teatro Politeama “Franco Costabile” a Lamezia Terme.

L’intento – come spiegano dalla) – è non solo quello di celebrare i migliori risultati sportivi, ma anche di creare un’occasione per confrontarci in vista della stagione 2024, pronta ad entrare nel vivo. Il Comitato Regionale Calabro della Federazione ha il piacere di invitare dirigenti, atleti e giudici alla cerimonia di premiazione regionale per la stagione 2023.