Catanzaro accoglie presso le sale del museo Marca, la mostra di Lucio Parrillo: dall’arte classica ai comics, fantasy art e pop surrealismo.

Circa 60 tavole d’autore – come riporta una nota pervenuta in redazione – celebrano i supereroi ed alcuni dei personaggi fantasy più amati al mondo, tra cui Spiderman, gli Avengers, Tanos, Capitan America, Batman, ma non solo: sono tanti i characters nati dal genio creativo di Parrillo e questi troveranno spazio e vita tra le sale del Marca, alla presenza dell’autore.

Lucio Parrillo, nato a Catanzaro nel 1974, è oggi uno dei più importanti illustratori del panorama artistico italiano, molto apprezzato anche all’estero, in particolare in Francia, Germania e negli USA. Figlio d’arte, è conosciuto non solo per le sue copertine, ma anche per le opere di fine art dallo stile inconfondibile.

Copertinista per riviste del calibro di “Skorpio” e “Lanciostory”, collabora con Marvel e DC: sue sono infatti moltissime e celebri cover. E non solo: la sua arte trova spazio anche nel mondo dei videogame, grazie alla collaborazione con Konami, e nel settore dei giochi di carte collezionabili, in cui coopera con Wizard of the Coast.

In oltre vent’anni ha esposto nelle principali rassegne internazionali dedicate all’illustrazione: San Diego, New York, Essen, Erlangen, Angoulême, Roma, Lucca. Ed ora anche a Catanzaro, la sua città.

La mostra è organizzata dall’associazione Carpe Diem, presidente Raffaele Scarfone, project manager Graziella Cirillo, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, in particolare con la Scuola di Illustrazione, e con il patrocinio istituzionale della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Catanzaro, del Comune di Catanzaro, della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, della FIPE Confcommercio Calabria Centrale.

“Abbiamo pensato a questa mostra in un periodo speciale dell’anno, quello natalizio, per avvicinare quanta più gente possibile e di ogni fascia d’età alle bellissime e celebri illustrazioni di Lucio Parrillo, che conosco fin dai tempi dell’Università ed il cui nome oggi è tra quelli di punta per Marvel e Warner Bros, un orgoglio tutto catanzarese. Ci aspettiamo non soltanto uno stuolo di appassionati di comics, ma anche tante famiglie, curiosi, estimatori d’arte”: è quanto afferma Raffaele Scarfone, organizzatore dell’evento.

La project manager Graziella Cirillo, fautrice dell’iniziativa, che ha coinvolto nell’iniziativa anche le scuole ha spiegato: “Da circa 20 anni mi occupo di spettacolo, ho organizzato eventi di vario genere e sotto svariati ruoli, ma questa è la prima volta che mi cimento in una mostra d’arte e lo faccio con grandissimo entusiasmo per celebrare uno dei figli preziosi della nostra terra. È infatti un onore per noi organizzare la prima mostra di Lucio Parrillo nella sua e nella nostra città, Catanzaro”.

La mostra resterà visitabile come da programma dal 2 dicembre 2023 al 5 gennaio 2024 tutti i giorni esclusi i festivi ed il lunedì, dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

È possibile richiedere informazioni e prenotarsi al workshop tramite email, scrivendo a [email protected] o telefonicamente al 338.6901500.

L’apertura si è svolta nella serata di sabato 2 dicembre 2023, preceduta nel pomeriggio da un workshop creativo con l’artista (una Live painting demo di pittura con tecnica mista), dedicato agli studenti d’illustrazione ma anche ai semplici appassionati, a seguire si è tenuta una conferenza di presentazione dell’iniziativa.

L’esposizione è curata da Giovambattista Barberio e Lorenzo Colelli dell’ABA Catanzaro, che coordineranno circa 50 studenti nell’allestimento, nella documentazione fotografica e nel comparto audiovisivo.

La mostra resta per tutta la sua durata ad ingresso gratuito.