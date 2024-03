Giovedì 7 Marzo 2024, presso la Camera di. Commercio, sede di Catanzaro, in via Menniti Ippolito, alle ore 17, si i terrà un incontro sul tema “Alta (o bassa?) velocità: quale futuro per il capoluogo di regione?”

L’obiettivo, chiarisce Roberta Porcelli, presidente Ande Catanzaro, è quello di approfondire la discussione che ruota intorno al progetto dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria, con un occhio rivolto alla nostra città. Una viabilità adeguata e competitiva, compresa la viabilità ferroviaria, è essenziale per lo sviluppo socio-economico di un territorio. E l’alta velocità è una opportunità importante per la nostra regione, in forte ritardo rispetto al resto del Paese, considerato che da oltre venti anni le aree del centro-nord sono collegate con treni veloci. Ma l’alta velocità in Calabria si farà effettivamente e secondo quale tracciato e quali tempi? E per la città di Catanzaro quale sarà la prospettiva?