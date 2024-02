Rogliano – Ubicata a poche centinaia di metri dallo svincolo autostradale sulla SS 108 nei locali dell’ex ristorante Dj, la sede Efei Lab di Rogliano, in provincia di Cosenza, sarà presto operativa e sarà in grado di fornire – come riporta una nota pervenuta in redazione – consulenza altamente professionale e qualificata per le piccole e medie imprese che volessero partecipare al bando di sistemi di certificazione della Camera di Commercio di Cosenza, di seguito il link per poter attingere a tutte le informazioni: https://www.cs.camcom.gov.it/it/content/service/bando-adozione-sistemi-di-certificazione-i-edizione.

Attivo dal 19 febbraio 2024, l’incentivo intende “promuovere l’adozione di sistemi di certificazione secondo le norme tipiche di ciascun ambito; quali qualità, ambientali, etiche, sociali, di prodotto o professionali, per favorire lo sviluppo competitivo e rafforzare la capacità operativa delle imprese”, così come viene specificato nel bando stesso.

Rivolto alle micro, piccole e medie imprese della provincia cosentina il bando prevede una dotazione finanziaria di 150mila euro.

A Rogliano Efei lab nella nuova sede nazionale di formazione e di certificazione nonché sede di esami, vanta una struttura operativa di alto livello con personale competente a disposizione dell’utenza in grado di supportare le richieste di chi volesse presentare richiesta per ottenere i finanziamenti per le qualifiche e le relative certificazioni previste dal bando.

(Primo rilascio di sistemi di certificazione: Qualità, Ambientale, Sostenibilità (ESG), Patentino FER, Certificazione FGas, Parità di genere. Tutte le 40 certificazioni ammissibili sono indicate nell’allegato A del bando pubblicato sul sito dell’ente camerale di Cosenza).

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle 10 del prossimo 19 febbraio alle 21 del 31 ottobre 2024.

Efei Lab è dunque polo per formare e qualificare, al fine di ottenere i suddetti certificati professionalizzanti e i finanziamenti previsti. Un’occasione proficua di collaborazione sinergica con la Camera di Commercio di Cosenza che potrà essere realizzata anche con altri enti camerali in tutta Italia.

Efei Lab con la sua nuova sede di Rogliano dimostra grande competenza e lungimiranza in quanto la lunga esperienza maturata in tanti anni di attività si traduce in preparazione altamente qualificata per tutti gli operatori del settore. I docenti, la partnership di livello e tutti i collaboratori che sono l’ossatura portante dell’organismo fanno sì che Efei Lab possa far fronte in maniera propositiva a tutte le esigenze dell’utenza.

La sede di Rogliano è un ‘faro’ che si accende per la Calabria e per tutto il Sud: una realtà moderna e funzionale che assicura formazione mirata con strumenti all’avanguardia e operatori professionisti di provata competenza.