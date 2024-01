Pescara – Nei giorni 13 e 14 Gennaio a Montesilvano (PE) si è tenuta l’Assemblea Nazionale Ordinaria Rete Associativa “E.T.S. Coordinamento Nazionale” dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato; presenti all’Assemblea Nazionale anche il Gruppo O.d.V. di Lamezia Terme rappresentato da Vito Mancarella, il Gruppo O.d.V. di Cosenza rappresentato da Angelo Cosentino ed il Gruppo O.d.V. di Catanzaro rappresentato da Francesco Nesci.

Numerosi i temi affrontati riguardo le attività dei Gruppi di Volontariato in ambito Nazionale e Regionale dal Presidente Nazionale Michele Paternoster e il Coordinatore Nazionale Martino Melileo, nello specifico il Co.sv.ol. ha presentato varie opportunità di convenzioni e servizi con enti pubblici e privati per i gruppi di Volontariato

estese su tutto il territorio Nazionale, dell’ampliamento del Centro di Formazione Nazionale per i Volontari e della sperimentazione di un Centro di Telecomunicazione Nazionale per i servizi emergenziali.

Al termine dell’Assemblea il Responsabile Vito Mancarella dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Gruppo di Volontariato di Lamezia Terme è stato riaffermato Coordinatore Regionale dei Gruppi di Volontariato A.N.P.S. della Calabria ottenendo un’altra carica importante quale Coordinatore dell’Ente di Formazione A.N.P.S. Regionale; con il plauso di tutto il Gruppo unitamente al Direttivo il Responsabile Mancarella ha già predisposto un tavolo tecnico per l’organizzazione e lo svolgimento della Formazione dei Volontari A.N.P.S. di tutta la Calabria.