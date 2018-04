Un sogno diventato realtà per il cantautore calabrese Marco Cozza

di Omar Falvo –

“Sin da piccolo volevo incontrare il maestro Don Backy, sono onorato oggi di poter collaborare con lui…” sono le parole di commento che, con una gentilezza letteralmente disarmante, il cantautore calabrese Marco Cozza ha espresso nel raccontare e anticipare in esclusiva per ilReventino.it il suo prossimo lavoro discografico.

Originario della valle del Savuto, con Marco ci siamo dati appuntamento nei giorni scorsi, per questa piacevole chiacchierata pregna di straordinaria semplicità. Un vero viaggio nel fantastico mondo della musica e nelle raffinate melodie del nostro Paese.

Il sogno di Marco sin da bambino era quello di poter incontrare il maestro Don Backy, sogno diventato realtà grazie alla sua passione per la musica, al sacrificio e alla sua tecnica musicale eccellente. Per le prossime settimane è prevista l’uscita del suo ultimo lavoro. “Amo la Vita”, questo il nome suggestivo del disco composto da 10 brani, scritti dal grande Don Backy per lui. Un vero e proprio inno alla vita e alle sue tante sfaccettature.

Grazie Marco per questa chiacchierata, cosa puoi dirmi?

<<Grazie a te, allora subito voglio dire che Don Backy per me è un maestro, un vero amico e soprattutto l’autore di questo lavoro. Lui è un “pozzo” di scienza, sono onorato per questo progetto>>.

“Amo la vita”- ( canto le Poesie d’amore di Don Backy) quale argomenti traccia?

<<Traccia l’amore per il cielo, per il mare, per una donna. Nel video ( singolo) appena pubblicato sui social, che anticipa l’uscita del disco, si vedono luoghi della nostra Calabria. Lui ha voluto onorarmi con questi brani. Sai una cosa Omar? Il mio sogno sin da bambino era quello di poter conoscere Don Backy. Per me oggi è veramente emozionante poter registrate con lui>>.

Possiamo dire un sogno diventato realtà?

<<Si, certo!!!<< (sorride ndr).

Cosa puoi svelare?

<<Come avevo anticipato, il video del singolo “Amo la vita”, anticipa l’uscita di questo lavoro composto da 10 brani, tutti scritti per me da Don Backy. Nel video che gira sulle varie piattaforme si intravede la mia semplicità (si apre in un sorriso ndr). Il lavoro sarà distribuito da Musica Meridionale>>.

Marco, perché ami la vita?

<<Sai delle volte durante la vita dobbiamo affrontare delle linee buie ( riflette). Questo per me è un vero inno alla vita, una vera e propria rinascita, non aggiungo altro, dico solo grazie a chi mi ama e ovviamente a tutta la mia famiglia per essermi stata vicino>>.

Ultima domanda Marco, descriviti?

<<Dai, posso far rispondere Rita D’Agostino? Lei cura la mia immagine sui social. È anche la sorella di mia moglie>>.

Certo vai Rita, puoi scatenarti

<<Sei sicuro Marco? Ti fidi? Allora posso subito dire che lui è molto ipercritico. Cerca sempre i particolari e la soluzione migliore. Ora mi fermo però>>.

Da parte nostra vogliamo formulare un augurio di buon lavoro e far giungere un ringraziamento al cantautore calabrese Marco Cozza, per l’intervista concessa, da parte dell’intero gruppo di redazione de ilReventino.it e a Omar Falvo per averla realizzata e proposta ai lettori.