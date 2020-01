Trofeo Florense, competizione di sci nordico sulla pista Macchia Sacra di Camigliatello

Si apre la stagione agonistica con la gara di sci nordico in Sila.

Con lo svolgimento delle gare del ventottesimo Trofeo Florense – come rileva una nota pervenuta in redazione e diffusa dall’Ufficio Stampa FISI CAL – nella giornata di domenica 12 gennaio 2020 si inaugura la stagione agonistica del Comitato FISI Calabro Lucano nel settore dello sci nordico.

La competizione sportiva di carattere nazionale, regionale e provinciale – rispettivamente per le categorie Giovani e Senior, Children e Pulcini – avrebbe dovuto tenersi il 5 e 6 gennaio scorsi al Centro Fondo Carlomagno ma, causa scarso innevamento della pista, lo Sci Club Montenero, società organizzatrice dell’evento, ha ritenuto non ci fossero le adeguate condizioni di sicurezza per gli atleti.

Le gare,con partenza alle ore 10, avranno quindi luogo lungo la pista di fondo Macchia Sacra, raggiungibile dagli impianti di risalita di Camigliatello Silano gestiti dall’Arsac, partner della manifestazione.

Nelle previsioni temperature rigide ma cielo soleggiato, l'ideale per godere del magnifico panorama offerto dalla valle del Macchione e della prima delle competizioni in calendario, che si susseguiranno nelle prossime settimane a venire.