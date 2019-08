Trofeo dell’Istmo: prima edizione corsa su strada e fitwalking a Marcellinara

Marcellianra – Trofeo dell’Istmo: prima edizione corsa su strada e fitwalking. Si tratta di una gara su strada di 8 km che si snoderà all’interno del centro abitato di Marcellinara, con partenza da Piazza Francesco Scerbo.

La serata si concluderà con la Sagra della Friyendeddha e degustazioni di pietanze tipiche.

L’iniziativa sportiva è programmata per la giornata di sabato 17 agosto 2019, alle ore 18.30. Il Trofeo dell’Istmo ritorna a Marcellinara per volontà dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vittorio Scerbo, grazie alla collaborazione di associazioni, società e gruppi sportivi del territorio.

Unitamente alla corsa competitiva, affiliata alla Federazione Italiana Atletica-Comitato Regionale Calabria, si svolgerà anche la manifestazione non competitiva, fitwalking e passeggiata a passo libero, per chi vorrà affrontare il percorso alla scoperta degli scorci caratteristici del centro dell’Istmo.

Per i tesserati FIDAL è possibile iscriversi on line sul sito internet www.fidal.it, fino al 15 agosto p.v., mentre per le iscrizioni “Fitwalking e passeggiata a passo libero” è possibile attraverso la procedura online sul sito www.comunemarcellinara.it o direttamente il giorno stesso della manifestazione presso l’apposito gazebo allestito in Piazza Francesco Scerbo.

Il costo di iscrizione è pari a 5 euro e tutti gli iscritti riceveranno una maglia tecnica da corsa, realizzata proprio per l’occasione, recante il logo della manifestazione.

I premi andranno ai primi classificati in assoluto, maschile e femminile, e ai primi 3 classificati maschile e femminile di ciascuna categoria. I premi andranno anche ai primi tre in assoluto al traguardo per “Fitwalking e passeggiata a passo libero”.

Le classifiche saranno stilate a cura del gruppo giudici della Federazione con rilevamento tempo tramite il chip che ogni atleta riceverà insieme al pettorale e che dovrà restituire agli addetti dopo l’arrivo. E’ stato assicurato anche un servizio doccia per tutti i partecipanti presso il Centro sportivo comunale con trasporto navetta presso lo stesso.

Il tutto per favorire la partecipazione serale alla nuova edizione della Sagra della Friyendeddha, la sagra della frittella di zucca, che ritorna dopo aver allietato per decenni il ferragosto dell’estate marcellinarese con la storica formazione della Pro Loco di Marcellinara. Allo stesso tempo sarà possibile degustare pietanze della tradizionale locale per una giornata che coniuga, sport, socialità e divertimento.