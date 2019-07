Terme Caronte – “Calici d’oro” premiazione Concorso Enologico Internazionale 2019

Nella verde e suggestiva cornice delle Terme Caronte, ospiti di Emilio Cataldi presidente delle Terme, si è svolta la manifestazione “Calici d’oro” con la consegna degli attestati dei vini che hanno vinto al Concorso Enologico Internazionale di “Città del Vino” 2019, svoltosi a Frascati.

L’evento, organizzato dall’associazione “L’Albero della Vite”, è stato – come contenuto in una nota pervenuta in redazione – all’insegna della celebrazione e della promozione dei vini e delle aziende alla presenza degli imprenditori, dei sindaci di alcune Città del Vino della Calabria, enologi e un folto gruppo di appassionati ed enoturisti che ha avuto modo di apprezzare i vini in abbinamento a tipicità.

A ricevere l’attestato di partecipazione per mano del Coordinatore della Calabria, il sindaco di Cirò, Francesco Paletta per i vini: Moscato Passito al Governo di Saracena 2011 di Feudo dei Sanseverino, Cirò doc Rosso Classico Superiore e Zero di Brigante e Vigneti, Cirò doc Rosso Classico Superiore Riserva “Ripe del Falco” delle Cantine Vincenzo Ippolito, Calabria IGT Rosso “Demetra” della Cantina Malena, il Lamezia doc e Lamezia riserva “Batasarro” della Cantina Statti, Terre di Cosenza DOP Lunapiena della Cantina Spadafora e Pizzuta del Principe con il Val di Neto IGT “ Molarella e Calatrazza”, sono stati gli imprenditori presenti rispettivamente Maurizio Bisconte, Enzo Sestito, Vincenzo Ippolito, Concetta Malena, Paola Scuticchio, Gianni Boi e Clara Bianchi.

Presenti anche il vicesindaco di Mangone, Roberto Falvo, di Cutro, Anna Battaglia e il sindaco di Pazzano, Sandro Taverniti e l’ambasciatore delle Città del Vino, Paolo Ippolito.

Il coordinatore ha sottolineato come i risultati ottenuti siano la sintesi di un lavoro intrapreso che valorizza tutti i territori della Calabria che sono racchiusi e si narrano attraverso una bottiglia di vino.

Nell’arco della serata è stato consegnato il “Premio Enologo Gianfranco Biondi” in segno di gratitudine per l’eredità culturale lasciata da Gianfranco Biondi, agronomo ed enologo che tanto ha fatto per l’enologia calabrese. Il premio è andato a Nicola Colombo, enologo presso la Cantina Statti per le 2 medaglie d’oro dei vini Lamezia Doc Rosso 2018 e Lamezia Doc Riserva “Batasarro” 2013.

Menzione speciale e’ andata a Giuseppe Liotti enologo della Cantina Brigante & Vigneti di Cirò per le medaglie d’oro e quella d’argento dei vini Cirò 2018 e Zero IGT Calabria 2018.

L’omaggio, consegnato dalla famiglia Biondi rappresentata dalla figlia Antonella e Francesco Mirabelli, oltre all’attestato è stato il distintivo di Città del Vino, una penna realizzata in legno di olivo dall’artista di Saracena Giovanni Forte e una foglia di ceramica che riproduce i vitigni Iuvarello e Lacrima nera realizzati dalla ceramista Graziella Cantafio di Lamezia Terme.

Il proseguimento dell’evento ha visto protagonista il vino, intorno al quale gli appassionati hanno potuto oltre che degustare e prendere coscienza del faticoso lavoro delle aziende. Da apprezzare la presenza degli imprenditori che in questo modo hanno offerto la possibilità di stabilire un filo diretto e un rapporto “che salda la fiducia tra produttori e consumatori” come dichiara Saveria Sesto dell’Albero della Vite, un aspetto non di poco conto per un evento di vino dal carattere conviviale e relazionale.