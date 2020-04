SPI CGIL Lega del Reventino ai sindaci: richiesta unica di guanti e mascherine per i cittadini

Di fronte all’imperversare dell’invisibile morbo che sta falcidiando dappertutto decine migliaia di cittadini in ogni parte del mondo, si stanno via via rivelando meglio, all’attenzione di tutti, alcune questioni che colpevolmente sono state trascurate.

<<Egregi signori primi cittadini dell’ambito socio sanitario del Reventino – Comune Capofila Soveria Mannelli – e ai sindaci di Carlopoli, Decollatura, Martirano, Martirano Lombardo, Platania, S. Pietro Apostolo e Serrastretta.

Tutti sappiamo delle forti diseguaglianze socio economiche esistenti tra continenti e, nei continenti, tra territori e tra gruppi sociali. L’Italia ne è un buon esempio.

Tutti sappiamo che i sistemi sanitari non ricevono le giuste attenzioni in direzione di creare benessere prima, contrasto alle malattie e cura dopo. In due settori negli ultimi decenni si è del tutto regredito: prevenzione e ricerca.

Le attenzioni si sono indirizzate ai centri di cura (ospedali) mentre nei territori si sono dissolti i servizi quasi dappertutto. Accade che mentre ci accingiamo a portare l’uomo su Marte, sulla Terra fatichiamo a difenderci da virus che cronicamente minacciano, a sciami mutanti, l’esistenza di vasti gruppi di esseri umani.

Naturalmente cadono sempre i colpiti più virulentemente e i più deboli. In questi giorni di più gli anziani e i già sofferenti. Sono esposti di più gli anziani che sono stati ospitati in strutture, proprio dove sarebbero dovuti stare più sicuri.

Si capisce che quando si potranno allentare i divieti di uscita da casa, si dovrà uscire tutti con cautele e “difesi”, con guanti e mascherine.

Troppi ingordi, ancora, cercano di lucrare sulle disgrazie. I costi di questi semplici ripari stanno divenendo sempre più cari, con orge speculative.

E sono pure difficili da trovare. A tal proposito, dopo aver apprezzato le tante buone iniziative messe in campo in quasi tutti i Comuni, per aiutare e sostenere in varie forme le persone sole anziane, o con disagio sociale, ci sembra utile ora proporre a tutti voi di fare uno sforzo unitariamente mirato: richiesta comune di approvvigionamento di guanti e mascherine da distribuire, ciascuno ai propri cittadini, a partire dalle fasce più esposte. Se possibile gratuitamente come sta avvenendo in Toscana ed in altre realtà. Una richiesta di approvvigionamento collettivo può e deve essere accolta dalla Regione (dal commissario o da chi è deputato).

Diversamente si pensi comunque a fare un’iniziativa unitaria, almeno per le mascherine, valorizzando le attività sartoriali presenti nel territorio e le competenze acquisite da tante ragazze nei corsi svoltisi in varie località. Allo scopo ci sembra utile segnalare la nota realtà manifatturiera di Leo Emilio Salvatore di Soveria Mannelli, o altre. Finora ci sta andando bene. Per farla andare bene fino in fondo dobbiamo pur saperci organizzare. Grazie per l’attenzione.

Responsabile SPI CGIL Lega del Reventino

Angelo Falbo