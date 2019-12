Soveria Mannelli, Fidapa passaggio consegne nel ruolo di presidente

Elvira Lofaro impugna lo scettro consegnato da Mimma Caloiero ed è il nuovo presidente della Fidapa (Federazione Italiana Donne Arti, Professioni e Affari) BPW – ITALY Sezione di Decollatura per il biennio 2019/2021. La Cena del Passaggio delle Consegne, segna un momento di transizione, un momento conviviale molto sentito dalle socie.

L’impegno reciproco delle “fidapine” è quello di condividere, costruire insieme un mondo dove la donna venga apprezzata per le sue capacità umane e professionali. Scenario della cerimonia “La rosa nel Bicchiere”.

La neo presidente Lofaro, ricorda che la Sezione della Fidapa di Decollatura, vanta 13 anni di vita, sempre guidata con «competenza, amore e passione, dando così lustro alla piccola realtà associativa del Reventino. Cercherò -continua- di mettere tutto l’impegno affinché questa Sezione possa continuare ad essere ciò che è stata nel passato aiutata dal supporto delle socie».

Ispirata dal decalogo dell’associazione, la neo presidente invita a «vivere la vita associativa come esperienza valoriale, e a camminare insieme per costruire», conclude che intende concentrarsi sulla violenza sulle donne; la nuova carta dei diritti dei bambini; le pari opportunità e politica di genere, l’arte, la cultura, e la salute etc.

Pertanto, obbiettivo della Lofaro il massimo impegno nel territorio, nel tentativo di illuminare i punti più deboli, donne e bambini. Alla cerimonia, oltre le socie sono intervenuti i sindaci Angela Brigante, Decollatura; Giuseppe Gabriele in rappresentanza del primo cittadino di Soveria Mannelli, il sindaco di Bianchi, Pasquale Taverna e il Consigliere regionale Antonio Scalzo.

Dopo la rituale consegna della “spilla”, la Past president dottoressa Mimma Caloiero, nel ringraziare per la collaborazione e fiducia accorda in questi due proficui anni, ha sottolineato alcuni punti fondamentali delle attività svolte.

Ha evidenziato tra l’altro come la Fidapa si è distinta nel corso degli anni per una lunga serie di iniziative, tutte finalizzate alla crescita e promozione della donna, ma anche della società in tutte le sue sfaccettature.

Unanime il giudizio degli amministratori ospiti che hanno apprezzato e sottolineato l’impegno della Fidapa nel territorio del Reventino, la cui attività, la voce femminile ha varcato i confini territoriali e risvegliato e toccato le coscienze della società.