Serrastretta, per Pasqua consegnate in regalo oltre 200 uova di cioccolato calabrese ai bambini

Serrastretta – <<La civica amministrazione in collaborazione con i Carabinieri e i Carabinieri Forestali di Serrastretta in occasione della Santa Pasqua, che quest’anno sarà diversa e particolare a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, come segno di vicinanza e affetto, ha deciso di regalare un uovo di cioccolato a tutti i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria del territorio comunale>>.

Lo comunica con una nota il sindaco di Serrastretta, Felice Maria Molinaro, che rileva come <<l’iniziativa costituisce anche un modo per ringraziare la popolazione e, in particolare i nostri figli, per i sacrifici fatti fino ad ora, a tutela della salute pubblica della nostra comunità. I bambini sono la pagina più bella della nostra vita.

Con l’auspicio che possano presto riabbracciare gli amici, i nonni, gli zii e tornare a giocare fuori e a divertirsi, riempendo di gioia e allegria le vie del nostro paese, auguriamo a tutti Buona Pasqua>>.

Si è provveduto a portare con l’occasione non solo gli auguri di Buona Pasqua – spiega il sindaco di Serrastretta – ma anche alla consegna a domicilio delle uova di cioccolato, sono oltre 200 le confezioni acquistate mediante autotassazione senza gravare su fondi comunali, tra l’altro prodotte da un’azienda calabrese.

Una scelta fatta di proposito in modo anche da contribuire e dare sostegno alle aziende presenti nella regione in questo particolare momento di emergenza sanitaria che attanaglia anche il sistema produttivo, in cui i prevedibili effetti di crisi non mancheranno di manifestarsi ed incidere sull’intero sistema imprenditoriale ed economico della Calabria.