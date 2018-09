“Ponti del Diavolo” firmato il gemellaggio tra Scigliano e Tolentino

Scigliano – Gemellaggio “Ponti del Diavolo” tra Tolentino e Scigliano. Nella cittadina delle Marche di Tolentino, in provincia di Macerata, è stato sottoscritto l’accordo di gemellaggio tra i Ponti del Diavolo. Nell’occasione l’associazione culturale “I Ponti del Diavolo“ di Tolentino ha siglato il documento con il Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, comprensorio che comprende il comune di Scigliano in cui sorge un Ponte del Diavolo come Tolentino.

Nell’ambito del Cremisi Festival, nella serata che si è svolta del 2 settembre 2018 in piazza della Libertà, è stato siglato il gemellaggio e ad apporre le firme sono stati i rispettivi presidenti delle due associazioni, Carla Passacantando per Tolentino e Raffaele Pane per Scigliano che è anche il sindaco del comune calabrese in provincia di Cosenza e per rafforzare il rapporto di gemellaggio è stato firmato anche dal primo cittadino di Tolentino Giuseppe Pezzanesi.

Prima della firma le due delegazioni hanno sfilato in corteo con il gruppo storico tolentinate per giungere in piazza della Libertà. Sono seguiti poi gli interventi dei diversi autori per illustrare la storia dei due ponti, le tradizioni di entrambe le realtà ed il nuovo rapporto che si è instaurato all’insegna dell’amicizia volto a scambi culturali, turistici, turistici, economici.

Al termine c’è stato lo spazio dei doni e dei prodotti tipici di entrambe le località. Il sindaco di Scigliano ha poi donato lo stemma intarsiato sul legno della squadra del suo paese al presidente dell’Unione sportiva Tolentino 1919 Marco Romagnoli e lui ha contraccambiato con una sciarpa cremisi ed il gagliardetto . “Abbiamo trascorso due giorni fantastici – afferma il presidente Carla Passacantando – con i nostri amici di Scigliano ed abbiamo visitato la città di Tolentino, in cui sono ancora visibili i segni del terremoto, oltre al Ponte del Diavolo, il Politeama e la Basilica di San Nicola che è inagibile “.

E’ stata una esperienza entusiasmante per Raffaele Pane: “Mi sono sentito a casa – dice il sindaco di Scigliano – e suggellare un gemellaggio con un ponte, che unisce due sponde, ha un forte valore simbolico. E come dicevamo durante la manifestazione noi abbiamo unito due comuni distanti sei regioni tra di loro. A breve la delegazione di Tolentino sarà a Scigliano. Nei prossimi giorni valuteremo le data dell’evento. Siamo molto contenti di poter ospitare gli amici tolentinati e daremo loro quella stessa ospitalità di cui noi abbiamo goduto nella cittadina maceratese“.

Soddisfatto il presidente Giuseppe Pezzanesi che farà parte della delegazione che partirà alla volta di Scigliano. La cerimonia è stata organizzata dall’associazione “I Ponti del Diavolo” ed è ricompresa nell’ambito della manifestazione la rivoluzione della manifestazione “Sul Ponte del Diavolo .. tra storia e leggenda” che prosegue l’8 settembre alle 21 in piazza della Libertà con la cerimonia del cittadino dell’anno, il 9 settembre alle 10 al Ponte del Diavolo per la messa con la rievocazione delle “Antiche canestrelle”, il 14 settembre alle 20 per il Banchetto al Ponte del Diavolo, il 15 settembre alle 21 per la rievocazione della leggenda e della corsa all’anello a cavallo al Ponte del Diavolo.