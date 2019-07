“Miglierina Musical Fest” parte la prima edizione del progetto Festival del Musical

Miglierina – Definite le date del “Miglierina Musical Fest 2019”, prima edizione del Festival del Musical nella cornice del teatro all’aperto del piccolo ma splendido comune calabrese inserito tra i “Borghi autentici d’Italia”, nel Circuito delle 100 mete d’Italia e socio di “Avviso Pubblico – La Rete Nazionale degli Enti Locali Antimafia”. Collocato tra Lamezia Terme e Catanzaro, ex feudo dei Ruffo di Calabria, grazie alla sua altitudine di circa mille metri gode di un doppio panorama mozzafiato su Mar Ionio e Mar Tirreno. Ad ufficializzare l’evento, realizzato con il finanziamento di un bando dell’assessorato alla Cultura della Regione Calabria (Pac 2014/2020), è il sindaco di Miglierina, Pietro Hiram Guzzi, che ha approvato idea e progetto del promoter Ruggero Pegna, affidandone l’organizzazione alla sua Show Net. La manifestazione, con un programma che dura tre giorni, si svolge nello spazio del Teatro Comunale all’aperto di Miglierina, prende l’avvio con la serata inaugurale prevista per giovedì 1 agosto, con inizio alle 21,30, e prosegue venerdì 2 e sabato 3 agosto 2019.

“La nostra intenzione – afferma Guzzi – è di realizzare e storicizzare un vero Festival del Musical, genere molto amato in ogni fascia d’età e in particolare dai giovani che, in tanti, affollano le scuole di canto e di musical di tutta la Calabria e non solo. Il format, infatti, prevede la partecipazione di scuole di musical ed un vero concorso, con semifinale e finalissima, per l’aggiudicazione del MMF Award, premio alla scuola prima classificata, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco. Dopo questa prima edizione, per il prossimo anno lanceremo un bando di partecipazione per tutte le scuole interessate. Mi auguro – conclude il sindaco – che siano tre feste di pubblico. Saremo felici di ospitare corregionali e turisti nel teatro bomboniera del nostro accogliente centro storico”.

Questa prima edizione del Festival del Musical ha come testimonial e conduttore il bravo e popolarissimo Giò Di Tonno.

Tra le voci più belle della musica italiana, protagonista di alcuni dei Musical di maggior successo di sempre, a cominciare da Notre Dame De Paris, il musical dei record in cui interpreta il ruolo di Quasimodo (noto come “Il Gobbo di Notre Dame”), su scelta dello stesso Riccardo Cocciante autore dell’Opera.

Giò Di Tonno, pronto a tornare in questo ruolo nel nuovo tour del Musical al via a settembre, è stato anche co-conduttore dei “Fatti Vostri” su Rai Due insieme a Giancarlo Magalli.

Toccherà a lui varare il “Miglierina Musical Fest” nella prima serata di giovedì 1 agosto come conduttore e con l’esecuzione di brani, insieme alle scuole di musical partecipanti.

Venerdì, a fare da madrina della serata arriverà Barbara Cola, la Lady Capuleti di “Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo”, altro musical di straordinario successo prodotto dall’indimenticabile David Zard. Anche lei eseguire brani celebri di musical di successo.

Nella terza serata, dopo le esibizioni dei finalisti e la proclamazione della Scuola di Musical vincitrice, il festival sarà concluso dall’intero concerto di Giò Di Tonno con la sua band, che prevede anche vari tributi a grandi nomi della musica d’autore, a cominciare da Lucio Dalla. Un grande schermo farà da fondale e trasmetterà immagini abbinate alle esecuzioni dei vari musical.

“E’ un progetto nuovo – dice Ruggero Pegna – basato su un genere seguitissimo, come confermano le decine di migliaia di spettatori fatti registrare anche in Calabria dai Grandi Musical che ho proposto negli ultimi anni, dai Promessi Sposi di Guardì alla Divina Commedia di Frisina, passando per le Opere di Zard, fino a We will rock you dei Queen dello scorso marzo, che tornerà al Rendano di Cosenza il prossimo 12 febbraio 2020. Ringrazio – conclude Pegna – il sindaco Guzzi che ha voluto puntare su questo progetto, con l’ambizione di consacrarlo tra i grandi eventi storicizzati per la valorizzazione dei beni culturali e dell’offerta culturale in Calabria, ovviamente la Regione Calabria, le scuole partecipanti e Giò Di Tonno con la Raimo Produzioni per la collaborazione”.