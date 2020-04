“Io Leggo per Te”, da Carlopoli iniziativa letteraria digitale che ha unito l’Italia

Carlopoli – Amaro Letterario, l’associazione culturale di Carlopoli ha unito l’Italia attraverso la lettura fatta da tante voci e visi diversi, ed ogni parte è stata ripresa con dei video che rimangono testimonianze indelebili. Il direttivo ha spiegato “l’idea è stata semplice e genuina: Leggiamo per farci compagnia. Tutto qui” e questa avventura digitale è stata chiamata “Io Leggo per Te”.

Da Carlopoli, piccolo centro dell’entroterra del Reventino,è stata avviato l’iniziativa letteraria – con l’intento spiegano gli organizzatori – per contribuire a creare un clima costruttivo e rassicurante in questo periodo complesso.

Sulla pagina Facebook Amaro Letterario (clicca QUI), è stata proposta una videolettura di un classico della letteratura internazionale. Si sono alternati diversi lettori, minori e adulti, perché la voce sia unanime nel diffondere speranza, buoni pensieri e parole d’ispirazione.

Sono stati letti due bellissimi libri: Il Meraviglioso Mago di Oz ed Il Piccolo Principe.

Nell’epoca del #iorestoacasa l’associazione ha scelto di stare accanto con semplicità coinvolgendo amici da tutta Italia. Voci, accenti e intenti si sono uniti in unico battito per battere la paura e continuare a coltivare la speranza.

Da Sud a Nord un lungo, un caldo abbraccio di presenza. Si sono uniti da diverse parti d’Italia: Calabria, Lombardia, Trentino, Abruzzo, Lazio, Piemonte, Sicilia, Emilia Romagna, Campania. Un flusso di meraviglia con il solo proposito di accompagnarsi. Gesti semplici e cuore limpido, autenticità.

“Tantissime le richieste – sono pervenute rilevano gli organizzatori – di leggere, segnale questo di quanto sia bello stare insieme e darsi forza a vicenda attraverso le proprie passione”.

I lettori sono stati tanti, da Nord a Sud d’Italia, come tra gli altri: Pasqualina Arcuri (Castagna), Luca Gentile (Castagna), Angelina Pettinano (Carlopoli), Francesco Gentile (Castagna), Felice Gentile (Castagna), Simona Arcuri (Roma), Luca di Laudo (Roma), Franca Gentile (Castagna), Sabrina Mazzei (Torino), Antonello Mazza (Torino), Mario Lavecchia (Palermo), Celestino Natale (Pescara), Lucia Dell’Acquila (Reggio Emilia), Chiara Limelli (Trento), Tiziana Veraldi (Taverna), Anna Mazzoleni (Bergamo), Debora Mazzei (Carlopoli), Elena Rotundo (Pianopoli), Maria Antonietta Scalzo (Castagna), Maria Silvia Stefanoni (Arco), Petronilla Colella (Carlopoli), Giovanni Sacco (San Pietro Apostolo).

Questo che stiamo vivendo, con l’emergenza sanitaria in corso, è un periodo sfidante. C’è da rivedere le proprie abitudini, da riconquistare spazi personali, affettivi e familiari dando ad essi il valore che forse si era disperso nel tram tram generale.

Ci siamo: questo è il messaggio del direttivo dell’associazione Amaro Letterario che promuove la lettura, la scrittura e l’artigianato. Nasce sul cammino di Santiago da tre amici e si concretizza nel Reventino con il proposito di essere da stimolo e da contributo per lo sviluppo del territorio. Senza grosse pretese, con amore e voglia di fare.

“L’iniziativa è stata accolta con altrettanta semplicità. Sono arrivati lettori – fanno sapere gli organizzatori – da ogni dove della nostra bella Italia.

Le loro voci, i loro accenti, le loro emozioni sono diventati un unico battito di buona speranza. Grazie a tutti i lettori che hanno unito l’Italia sedendosi accanto. Grazie per il bene fatto attraverso il vostro tempo.

Grazie per l’amicizia che vi ha spinto ad esserci. Grazie per l’amore con il quale avete voluto entrare nelle case per portare riflessione, consapevolezza e speranza.

Grazie infinitamente… continuiamo il cammino”.