Il cacciafume, catturando immagini rievocando Van Gogh in giro per Castagna di Carlopoli

di Raffaele Arcuri –

“Puoi avere un grande incendio nella tua anima, eppure nessuno è mai venuto a scaldarsi. I passanti vedono solo un filo di fumo dal camino e continuano sulla loro strada” (Vincent Van Gogh)

Carlopoli – Queste sono le suggestioni che raccolgo andando in giro per il mio paese, Castagna di Carlopoli.

Catturo immagini e cerco di farle sposare con le parole.

Le mie talvolta, ma soprattutto quelle degli altri.

Di chi ha il dono della scrittura e riesce ad esprimere quello che tutti noi sentiamo.

Io ci metto li luoghi e loro li raccontano.

I sentimenti sono uguali nel tempo e ad ogni latitudine, ma pochi sanno trovare le parole giuste per descriverli con esattezza.

Van Gogh scrisse queste parole più di un secolo fa, ma so per certo che aveva in mente un’immagine simile a quella che vi propongo in questa occasione, in questa serata di riflessione.

Da Carlopoli, dalla Calabria.