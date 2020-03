I sindaci scrivono alla Santelli per emergenza coronavirus ed utilizzo ospedale del Reventino

Soveria Mannelli – Per l’ermergenza coronavirus i sindaci uniti chiedono l’utilizzo dell’ospedale di Soveria Mannelli, unica struttura che risponde ai bisogni sanitari della popolazione dell’area interna centrale della Calabria che raggruppa diversi comuni della provincia di Catanzaro e di quella di Cosenza, e scrivono quanto segue.

<<Carissima Presidente,

prima di tutto la solidarietà mia e di tutti i colleghi Sindaci di questa vasta area interna della Calabria verso il lavoro che sta compiendo per tutta la Calabria in questo difficile momento.

Pertanto, nell’ambito di tutte le misure di contenimento e gestione della diffusione pandemica del Coronavirus, avverto il dovere di offrire anche il nostro contributo, invitando a valutare l’utilizzo di una risorsa quale l’ospedale di zona montana di Soveria Mannelli attivo e funzionante.

Mi preme sottolinearle, insieme a tutti gli amministratori di questa area interna dove gravitano circa 40 mila persone, la grande valenza strategica della struttura del Reventino che poggia su un passato di grandi eccellenze e provvista di un Pronto Soccorso H 24, di un laboratorio Analisi, di un reparto di Radiologia, di 20 posti di medicina generale, un ambulatorio di cardiologia, sei posti di dialisi e di due sale operatorie completamente ristrutturate.

E questo per rafforzare i contenuti della Sua ordinanza, dove prevede: “La Regione Calabria ha già predisposto il piano operativo per l’emergenza coronavirus, che prevede, fra l’altro, l’attivazione di ulteriori 50 posti letto in Terapia Intensiva e 140 posti tra Malattie Infettive e Pneumologia, sempre da attivare in tempi stretti. È prevista, inoltre, l’attivazione – in una seconda fase – di un ospedale COVID per ciascuna area/azienda sanitaria provinciale, per accogliere eventuali pazienti positivi, sintomatici e che hanno necessità di assistenza sanitaria da parte di specialisti e di ausili”.

In questa prima fase, quindi, la invito a valutare la possibilità di utilizzare anche l’Ospedale di Soveria Mannelli per sgravare le strutture sanitarie più vicine (ospedali di Lamezia Terme, Cosenza e Catanzaro) del sovraccarico delle patologie di base alle quali dovranno fare fronte in questo momento emergenziale.

Inoltre, qualora dovesse esserci – ma speriamo vivamente di no – una seconda fase nella programmazione del contenimento del coronavirus, consideri che l’ospedale di Soveria Mannelli può rappresentare un bene comune al servizio di tutta la regione.

Rinnovandole fiduciosamente e con affetto gli auguri per un mandato che consenta un riscatto della nostra terra, cogliamo l’occasione per inviarle i nostri più cari saluti di buon lavoro>>.

Soveria Mannelli, 14 marzo 2020

Leonardo Sirianni Sindaco

Colosimi: Giovanni Lucia

Serrastretta: Felice Molinaro

Carlopoli: Mario Talarico

Cicala: Alessandro Falvo

San Mango: Luca Marrelli

Martirano L. : Franco Pucci

Decollatura: Angela Brigante

Martirano: Francesco Bartolotta

Conflenti: Serafino Paola

Bianchi: Pasquale Taverna

Motta S. Lucia: Egeo Ivano

Scigliano: Raffaele Pane

Platania: Michele Rizzo

S. Pietro Apostolo: Raffaele De Santis