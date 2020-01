Eurodesk, esperienze lavorativa all’estero per i giovani: laboratori a Cosenza, Catanzaro e Reggio

Eurodesk è la rete istituita dall’Unione europea per promuovere gli obiettivi di mobilità educativo-formativa transnazionale dei giovani previsti dalla strategia “Europa 2020”.

Eurodesk Italy ha programmato, in collaborazione con la Rete EURES Italia, i servizi al lavoro del territorio e i Punti locali Eurodesk, incontri con gruppi di giovani interessati a partecipare al progetto Your First EURES Job. In Calabria sono previste tre date e programmati dei laboratori come di seguito indicato:

18 Febbraio 2020,Cosenza

19 Febbraio 2020, Catanzaro

20 Febbraio 2020, Reggio Calabria

La partecipazione ai laboratori è riservata a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

L’attività è gratuita previa registrazione mediante compilazione del modulo che segue.

Il modulo di registrazione sarà attivo sino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti attesi (30 per sede).

In Italia, la rete nazionale opera per promuovere, informare, orientare e progettare opportunità di mobilità educativa e formativa transnazionale per i giovani, per vincere (a livello locale, regionale e nazionale) le sfide per una migliore occupabilità e per la partecipazione attiva dei giovani nella società.

Your First EURES Job è un progetto finanziato dal Programma europeo per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un’esperienza lavorativa all’estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo.

Eurodesk Italy è co-applicant dell’iniziativa 6.0, gestita da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) > Coordinamento Nazionale EURES.

Le novità di Your First EURES Job 6.0

Chi può partecipare

Giovani

di età compresa tra i18-35 anni

di nazionalità di uno dei 28 paesi membri dell’Ue + Islanda e Norvegia

legalmente residenti in uno dei 28 paesi EU + Norvegia e Islanda

Interessati ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o un tirocinio in un paese diverso dal proprio

Datori di lavoro

con sede legale in uno dei 28 paesi EU + Norvegia e Islanda

In regola con la normativa nazionale

che stipulino tirocini di almeno 3 mesi

che stipulino contratti di lavoro e apprendistato di almeno 6 mesi

I settori prioritari

ICT

Turismo e settori associati

Salute

Trasporti, conservazione e logistica

Assistenza clienti

Attività scientifiche e tecniche

Eurodesk Italy in cooperazione con ile ilpresso ile presso le strutture dellaorganizza dei laboratori di orientamento finalizzati all’utilizzo delle opportunità offerte dall’iniziativa Your First Eures Job.

Per partecipare è necessario registrarsi al modulo presente nella pagina seguendo il link:

https://www.eurodesk.it/yfej-calabria