Corriere della Sera parla della Calabria: famiglia Anania di Catanzaro un esempio controcorrente

Catanzaro – Una buona notizia, una notizia positiva finalmente arriva dalla Calabria e rimbalza in ambito nazionale sulle pagine del Corriere della Sera.

Famiglie sempre più piccole in Italia (appena 1,32 figli per ogni donna), ma c’è chi va in controtendenza e il pensiero vola in Calabria, porta subito alla prolifica composizione della famiglia Anania di Catanzaro: due genitori più 16 figli.

L’edizione di oggi del Corriere della Sera, pagina. 9, chiude l’anno 2019 indicando nella famiglia Anania, già ospite di Sanremo anni fa, un esempio controcorrente, un’eccezione in un Paese in cui, i dati fanno emergere la situazione della contrazione della popolazione, una famiglia su tre è unipersonale.

In pratica nel marasma delle notizie di cronaca nera o di giudiziaria provenienti dal Sud, quella che riporta il Corriere della Sera parla in positivo della Calabria.

La famiglia Anania non è solo numerosa, ma anche unita, impegnata e sorridente. E non perde occasione per ringraziare Dio per le opportunità che la vita riserva.

Non è poca cosa.

di Enzo Bubbo