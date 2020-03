Coronavirus in Calabria: arrivano a 273 i positivi, le vittime sono 7

Salgono a 7 le vittime di Coronavirus in Calabria. Si registrano 38 nuovi positivi al virus che portano il bilancio a 273 casi totali.

Due nuovi decessi e uno da confermare

Altri due deceduti a causa del Coronavirus in Calabria. Hanno perso la vita una 82enne infetta da Covid-19 ricoverata al Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria e un 75enne originario di San Lucido spirato all’ospedale Annunziata di Cosenza. L’anziano era ricoverato dallo scorso 14 marzo. Attende conferma un ottavo decesso.

I casi totali in regione sono 273

Il bollettino odierno registra un aumento di 38 contagiati da Covid-19 in Calabria che porta il numero totale a 273 unità. I pazienti in terapia intensiva negli ospedali calabresi sono 17, uno in più rispetto a ieri. I guariti tra le cinque province sono 5. In Calabria a oggi sono stati effettuati 2872 tamponi.

Santelli firma l’ordinanza che chiude la regione

Dopo la nuova stretta firmata l’altro ieri, il governatore della regione Jole Santelli ha intanto disposto la chiusura dell’intera Calabria fino al prossimo 3 aprile. Vietato perciò ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio regionale – permessi spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative e di salute. Intensificati i controlli sulle strade e negli aeroporti e stazioni ferroviarie della regione.

