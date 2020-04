Coronavirus: sono 27 i nuovi positivi in Calabria, i guariti salgono a 50

Sono 27 i nuovi positivi al Coronavirus in Calabria. Un altro decesso (il ventesimo) tra gli ospiti della Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Aumentano i guariti in regione dal virus: sono 50.

Secondo l’ultimo report regionale – cristallizzato alle 14.30 di ogni giorno come da ultima nota del Dipartimento Salute della Regione Calabria –, sono 27 i nuovi positivi al Coronavirus in Calabria. Il totale dei casi in regione supera le 900 unità attestandosi a quota 901. L’incremento dei casi positivi nei tre giorni precedenti è stato: +16, +26, +15.

I tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr’ore nella nostra regione sono stati oltre 900. Il totale ammonta a 15.192.

Sono 14 i calabresi ricoverati in terapia intensiva negli ospedali regionali, così distribuiti:

Catanzaro 7 pazienti; Cosenza 4 pazienti; Reggio Calabria 3 pazienti.

Nuovi guariti

Gradualmente si assiste ancora a un aumento dei guariti da Covid-19: in Calabria oggi si toccano i 50 guariti.

Nuovo decesso legato alla Domus Aurea di Chiaravalle

Aumenta il numero delle vittime della casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale. Un’altra persona si è spenta nottetempo nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Si tratta della ventesima vittima tra gli ex ospiti della casa di riposo di Chiaravalle Centrale. Sulla struttura la procura ha aperto un fascicolo.

Nel complesso sale il numero delle vittime a causa di polmonite da Covid-19 in Calabria: a oggi le persone che non hanno superato la patologia sono 65.

I dati del territorio lametino

A Lamezia Terme rimangono 9 i casi positivi totali (nel conteggio sono inclusi i 2 deceduti degli scorsi giorni). Nel resto del comprensorio lametino numeri invariati con 2 casi a Carlopoli, 2 a Gizzeria (compresa 1 vittima) e 1 a Feroleto Antico.

Pasqua e Pasquetta negozi chiusi in Calabria

Il governatore della regione Jole Santelli ha prorogato fino al 13 aprile l’ordinanza regionale che prevede la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati. Negozi chiusi perciò a Pasqua e Pasquetta in tutta la Calabria per non stimolare uscite di casa.

Antonio Pagliuso