Coronavirus Calabria: si registrano altri 16 positivi, nuovo caso a Lamezia

Sono 16 i nuovi positivi al Coronavirus in Calabria. Il totale raggiunge quota 833. Un nuovo caso a Lamezia Terme. Altri 2 decessi tra gli ex ospiti della Domus Aurea di Chiaravalle.

Sono 833 i positivi al Coronavirus all’interno della regione Calabria (+16 rispetto alla giornata di ieri). L’incremento nei tre giorni precedenti è stato: +8, +54, +22.

Ammontano a 14 i pazienti in terapia intensiva negli ospedali calabresi così distribuiti:

Catanzaro 7 pazienti; Cosenza 3 pazienti; Reggio Calabria 4 pazienti.

Altri 3 guariti da Covid-19 in Calabria

I tamponi effettuati a oggi in regione sono 12622 (circa 500 quelli condotti nell’ultima giornata). In aumento graduale anche i guariti da Covid-19 in regione: oggi se ne segnalano altri 3 che portano il totale a 40.

Altri 2 morti provenienti da Chiaravalle

Prosegue la drammatica sequenza di decessi tra gli ex ospiti della famigerata casa di riposo Domus Aurea di Chiaravalle Centrale: nella serata di ieri si sono spente altre 2 anziane, rispettivamente di 80 e 94 anni, ricoverate al policlinico universitario Mater Domini di Catanzaro. Con queste ultime, salgono a 17 le vittime tra gli ospiti della struttura chiaravallese (il totale dei morti nella provincia di Catanzaro è 21). Il computo globale dei morti in Calabria a causa del Coronavirus giunge a 60.

I dati del territorio lametino

Nuovo caso positivo a Lamezia Terme dopo undici giorni di dati stabili: positiva al Covid-19 una donna di 61 anni, già ricoverata all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. A Lamezia Terme salgono così a 9 i casi positivi totali (nel conteggio sono inclusi i 2 deceduti degli scorsi giorni). Nel resto del comprensorio lametino numeri invariati con 2 casi a Carlopoli, 2 a Gizzeria (compresa 1 vittima) e 1 a Feroleto Antico.

