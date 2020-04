Carabiniere della Compagnia di Rogliano in rianimazione. Apprensione nel Savuto

I militari di Rogliano in trincea per contrastare il Coronavirus. In supporto diverse pattuglie delle Stazioni del Savuto.

Grande preoccupazione nella valle del Savuto. Destano apprensione, in tutta la popolazione, le condizioni di salute di un carabiniere, del nucleo radiomobile. Il carabiniere, risultato positivo al Coronavirus, ricordiamo insieme a diversi commilitoni, si trova presso l’ospedale di Cosenza.

Intanto continua il lavoro certosino dei militari, al comando del capitano Mattia Bologna, per garantire i controlli e la sicurezza per la cittadinanza. Diverse le verifiche in corso in questi giorni, per permettere una corretta fruizione dei decreti emanati dal Governo, e per contrastare questo nemico invisibile che volteggia nell’aria e non solo.

Come dei veri eroi, durante una battaglia, i carabinieri non arretrano di un millimetro e vegliano come “angeli” custodi per la nostra sicurezza.

Con tutta la redazione de ilReventino vogliamo esprimere vicinanza a tutti i militari del Savuto e soprattutto alla famiglia del carabiniere in rianimazione. Coraggio…

Omar Falvo