Bianchi, il maresciallo Dell’Oglio nuovo comandante della stazione dei carabinieri

Bianchi – Il maresciallo Francesco Dell’Oglio è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Bianchi, retta finora dal brigadiere Francesco Caggiula a seguito del trasferimento, in altra sede, del maresciallo Matteo Di Pierro.

Il maresciallo Dell’Oglio, trentuno anni, è originario di Montalto Uffugo, laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza ed è figlio “d’Arma”, il padre in servizio a Cosenza.

Prima di arrivare a Bianchi, il maresciallo ha prestato servizio nelle stazioni carabinieri di Rosarno e San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, dove si è distinto per impegno ed apprezzato per le sue capacità operative, investigative e doti umane.

La stazione Carabinieri, oltre il territorio di Bianchi ha competenza sul Comune di Panettieri quotidianamente controllati dai carabinieri mediante servizi volti a prevenire e reprimere i reati, ma soprattutto costituisce un fondamentale punto di riferimento per le due comunità e per tutte le Istituzioni.

Nel portare i saluti al nuovo comandante di stazione, il sindaco di Bianchi Pasquale Taverna, ha sottolineato il positivo ed efficiente ruolo che quotidianamente l’Arma dei carabinieri svolge e per la quale nutre fiducia e stima, auspica un forte spirito di collaborazione per il benessere e la sicurezza pubblica della comunità.