Bianchi, Attilio Sabato presenta il libro “Don Nunnari racconta la sua Calabria”

Bianchi – “Don Nunnari racconta la sua Calabria”. E’ il titolo del libro di Attilio Sabato, edito da Pellegrini che in occasione della festa di San Giovanni Bosco a Bianchi sarà presentato presso la parrocchia San Giacomo Apostolo.

Il protagonista del libro, Monsignor Salvatore Nunnari insieme all’autore, Attilio Sabato, giornalista in una conversazione pubblica approfondiranno alcuni passi del libro-intervista che appassiona e invita a riflettere sulla storia di don Nunnari.

All’evento, programmato per venerdì trentuno gennaio 2020, con inizio alle ore 18,00, promosso dalla Pastorale di Bianchi, Colosimi e Pedivigliano in occasione della “Settimana dell’Educazione” (26-01/08-02-2020) e sostenuto dalle rispettive amministrazioni comunali, partecipano don Giuseppe Trotta, il sindaco di Bianchi Pasquale Taverna e l’editore Walter Pellegrini di Cosenza.

La pubblicazione, ripercorre i numerosi avvenimenti, anche drammatici, vissuti da don Nunnari, giornalista e Arcivescovo Metropolita emerito di Cosenza – Bisignano.al pari di un’aquila che è capace di “affissarsi al sole”. Sono gli occhi di don Nunnari, uomo titanico, che ha attraversato e tagliato la storia della Calabria diventandone egli stesso storia e ha guidato, amministrato, controllato, influenzato e ridisegnato con equilibrio e straordinaria modernità la storia della chiesa meridionale degli ultimi decenni.

Don Nunnari narra la sua terra mentre viene raccontato dalla penna efficace e diretta del giornalista Attilio Sabato che non si sovrappone mai alla voce dialogante dell’alto prelato ma lascia fluire i suoi fotogrammi che eruttano lavici e prorompenti sulla pagina. Un racconto nel racconto dunque, al pari di una complicata matrioska, in un ribollente magma che mostra al lettore un uomo molteplice e complesso che partecipò ai “giorni della rivolta” reggina con passione totale e travolgente, che venne spedito in Irpinia a gestire il dopo-terremoto in una terra di nessuno, che ritornò in Calabria e fu investito da fortissimi marosi. Guerre di ’ndrangheta, feroci scandali nella chiesa e gattopardismi politici: don Nunnari avanza come “una macchina da guerra” senza mai indietreggiare.

Attilio Sabato è giornalista professionista, componente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e dirige il network televisivo Teleuropa. Ha collaborato con la cattedra di Antropologia Culturale dell’Università della Calabria, ha diretto i quotidiani «Provincia Cosentina» e «Il Domani di Cosenza», collabora con l’agenzia Ansa e il quotidiano la «Gazzetta del Sud». Ha diretto l’emittente televisiva Rete Alfa e ha collaborato con la testata giornalistica Telemontecarlo.

Coautore dei volumi: La diaspora della diaspora; Faide; Come nasce una candidatura; Dai 7 colli alla Babele; Cosenza 2011. La battaglia per il Comune; Codice Rosso. Sanità tra sperperi, politica e ’ndrangheta.

Autore di numerose inchieste televisive tra le quali: La Strage di Duisburg; ’Ndrangheta e altre storie; Giustizia e ingiustizia; Trent’anni di politica in Calabria; I silenzi di San Luca; Le cattedrali dello spreco; Globalizzazione e marginalità; Italiani d’Argentina; Calabresi d’America; Il papà degli ultimi; Il popolo degli invisibili (viaggio nel mondo dei nuovi italiani); La nave dei veleni; I descamisados di Calabria (il dramma della disoccupazione); Potere & Poteri; Facce da Facebook. Numerosi i riconoscimenti ottenuti, tra questi: Città di Caorle (Venezia); La Torre (San Marco Argentano); Città di Fuscaldo; Caminiti (Reggio Calabria); Città di Cetraro; La Torre (Belvedere); A Sud Camigliatello; Premio Iustitia in memoria del Giudice Rosario Livatino (Università della Calabria Pedagogia della resistenza); Premio Letterario Internazionale Antonio Proviero (Trenta).