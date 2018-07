Asd Rogliano 1948, presentato il nuovo organigramma della società calcistica

Novità importanti per l’ASD Rogliano 1948, storica società calcistica della Valle del Savuto che proprio il prossimo 6 agosto 2018 festeggerà il settantesimo anniversario della sua fondazione.

Nel corso di una riunione che ha visto la partecipazione di numerosi simpatizzanti, si è proceduto a formalizzare l’organigramma in vista della prossima stagione: Francesco Citino è il nuovo presidente, coadiuvato dai vicepresidenti Luigi Caputo, Oreste Sicilia e Armando Talarico; direttore generale è stato nominato Alessandro Loria, direttore sportivo Tommaso Marsico.

Nel ruolo di responsabile del settore giovanile confermatissimo Antonello Caputo, ormai al sesto anno di attività, che sarà affiancato da Marsico nella gestione complessiva e da un team di allenatori per ciascuna categoria: Valerio Cellanetti, Guerino Palazzo, Santo Pallone e Dario Vizza cureranno Prime Leve (4 – 5 anni) e Piccoli Amici (6 – 7 anni); Gianfranco Altomare, Giovanni Coccimiglio e Roberto Marini, che hanno già collaborato lo scorso anno con serietà e competenza, si occuperanno di Pulcini (8 – 10 anni) ed Esordienti (11 – 12 anni). Nutrizionista, psicologo, fisioterapista e addetto stampa completeranno lo staff societario.

Pienamente soddisfatta Patrizia Altomare, presidente uscente che negli ultimi anni ha gestito in modo impeccabile la società: “Sebbene gli stimoli a mantenere il mio ruolo fossero continui, soprattutto da parte di chi ci è sempre stato vicino in questo tempo, è giunto il momento di cambiare. I ragazzi hanno lavorato sempre con il massimo impegno esprimendo, nonostante la giovanissima età, un vero e proprio attaccamento alla maglia. Agli inizi di giugno siamo stati invitati al Torneo Romagna Cup, in Emilia Romagna, un torneo di valenza internazionale cui hanno partecipato squadre di tutta Italia, oltre che società estere. Grande lezione di orgoglio ci è stata data dagli esordienti, mai domi, lottatori fino all’ultimo secondo. Ottimo risultato per i Pulcini, che si sono classificati quarti su oltre 60 squadre, ricevendo i complimenti di tutti.

C’è da dire, però, che l’obiettivo non era vincere, tanto meno partecipare: il nostro intento è sempre stato quello di divertirci, come testimoniato dalla giornata a Mirabilandia che abbiamo trascorso tutti insieme, giovani e adulti. Quest’anno abbiamo ben figurato nei vari campionati – continua la Altomare – ricevendo l’elogio di numerose società. Negli ultimi due anni siamo saliti sul podio del Memorial Barone Raffaele Collice, uno dei maggiori tornei del Sud Italia, con ben 3 squadre in entrambe le edizioni. Abbiamo organizzato anche un grande evento nella nostra cittadina, il 1° Torneo Città di Rogliano, che ha ricevuto numerose adesioni da parte delle società limitrofe, al termine del quale ci siamo classificati al primo posto nella categoria Pulcini. Alcuni nostri ragazzi sono stati notati da osservatori di Torino FC e AC Milan e sono stati invitati a partecipare a dei provini“.

L’ex presidente, che continuerà comunque ad offrire il suo prezioso contributo come segretaria amministrativa, conclude: «Voglio ringraziare il mister Antonello Caputo per la serietà, l’impegno e la passione profusi nel suo compito di allenatore ed educatore, figura fondamentale nel processo di crescita dei giovani atleti non solo a livello sportivo ma, soprattutto, da un punto di vista umano. Ho molta fiducia nel nuovo organigramma, che io stessa ho proposto e che sarà capace di sviluppare ulteriormente l’ASD Rogliano 1948».

Analoga soddisfazione è espressa dal neo presidente Citino: «Ringrazio innanzitutto Patrizia Altomare, che ha gestito egregiamente la società in tutti questi anni. Stiamo già lavorando con grande entusiasmo in vista della nuova stagione, abbiamo grandi progetti come, ad esempio, la realizzazione di un gemellaggio con una società di Serie A, che sveleremo solo ad accordo raggiunto. È inoltre previsto un allargamento del parco allenatori: oltre a Tommaso Marsico, che a settembre conseguirà il patentino di allenatore professionista “UEFA B”, seguiranno il corso di allenatore di base Gianfranco Altomare, Valerio Cellanetti, Alessandro Loria, Roberto Marini, Santo Pallone e Oreste Sicilia, in modo da offrire un contributo ancor maggiore per la crescita sportiva e personale degli atleti. Ho assoluta fiducia nello staff dirigenziale, costituito di persone dalla comprovata competenza che mi affiancheranno nella guida della società, e con grande piacere annuncio che Paolo Tucci, storico collaboratore, sarà il presidente onorario dell’ASD Rogliano 1948».

Un team di tutto rispetto, dunque, che ha ricevuto la garanzia di piena collaborazione da parte dell’amministrazione comunale oltre che i complimenti per aver dato lustro ai colori roglianesi, si impegna ufficialmente per l’ASD Rogliano 1948: una società che ha scritto la storia calcistica di Rogliano e che continuerà a farlo anche nei prossimi decenni.

ASD ROGLIANO 1948