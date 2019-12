Arriva il nuovo anno: eventi, ricorrenze e ponti del 2020

Mancano poche ore al 2020 e come ogni fine anno facciamo una panoramica sugli eventi, le ricorrenze e i ponti che caratterizzeranno i prossimi dodici mesi.

Il 2020, l’anno dal quale ci distacca una sola alba, sarà un anno bisestile e il suo inizio coinciderà con il passaggio di consegne tra Matera e Plovdiv e Fiume e Galway che diventeranno le due nuove capitali europee della cultura.

Per quel che riguarda la politica il primo appuntamento dell’anno sarà con le regionali in Emilia-Romagna e Calabria entrambe fissate per domenica 26 gennaio. Per il mondo data da segnare con il pennarello rosso è il 3 novembre quando ci saranno elezioni presidenziali negli Stati Uniti d’America con l’attuale presidente Donald Trump che ha già formalmente ufficializzato la sua ricandidatura.

Dal 4 all’8 febbraio spazio alla musica con l’atteso 70º Festival di Sanremo condotto da Amadeus. Questa edizione vedrà il ritorno della sezione Nuove Proposte. Il vincitore della kermesse approderà di diritto alla 65ª edizione dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà dal 12 al 16 maggio a Rotterdam.

Per il cinema la data da marchiare col pennarello rosso è quella del 9 febbraio quando, in diretta dal Dolby Theatre di Hollywood, andrà in scena la notte degli Oscar, l’appuntamento cinematografico dell’anno.

Il 2 marzo 2020 sarà il giorno in cui verrà aperta la Yahoo! Time Capsule, una capsula del tempo progettata da Yahoo! Dove fino all’8 novembre 2006 gli utenti hanno lasciato contributi per mostrare come era la vita in quell’anno. La capsula del tempo, conservata alla Smithsonian Folkways Recordings di Washington, sarà aperta per festeggiare i venticinque anni di Yahoo!

Un anno di sport

Per quel che concerne lo sport il 2020 sarà l’anno delle Olimpiadi. I Giochi della XXXII Olimpiade si terranno a Tokyo. La manifestazione nella capitale giapponese (alla sua seconda Olimpiade dopo quella del 1964) si terrà dal 24 luglio al 9 agosto.

Per il calcio dal 12 giugno al 12 luglio ci saranno i Campionati Europei. In occasione del 60º anniversario dalla nascita del torneo, quella del 2020 sarà un’edizione itinerante che toccherà dodici diverse città inclusa Roma. Sarà proprio all’Olimpico di Roma che si disputerà la partita inaugurale della manifestazione: il 12 giugno in scena Italia-Turchia (inserite nel girone degli azzurri di mister Roberto Mancini anche Svizzera e Galles). La finale del torneo iridato si giocherà il 12 luglio al Wembley Stadium di Londra.

Le ricorrenze del 2020

L’anno nuovo sarà ricco di ricorrenze importanti come i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio morto esattamente il 6 aprile 1520 all’età di 37 anni. Al grandissimo pittore del Rinascimento, autore di opere come lo Sposalizio della Vergine, le Tre Grazie, la Madonna del Baldacchino, la Scuola di Atene, La Fornarina, saranno dedicate iniziative e mostre in tutta Italia a cominciare dalla natia Urbino.

Nel 2020 ricorreranno i 100 anni dalla morte di Amedeo Clemente Modigliani (il pittore morì a Parigi il 24 gennaio 1920) e i 100 anni dalla nascita del regista Federico Fellini (venuto al mondo a Rimini il 20 gennaio 1920), di Papa Giovanni Paolo II (nato a Wadowice, Polonia, il 18 maggio 1920), 264º papa della Chiesa cattolica e vescovo di Roma dal 16 ottobre 1978 fino alla morte sopraggiunta il 2 aprile 2005, dell’attore Alberto Sordi (nato a Roma il 15 giugno 1920) e di Gianni Rodari (scrittore e pedagogista nato a Omegna il 23 ottobre 1920).

A proposito di nascite nel 2020 scoccheranno i 150 anni dalla nascita (22 aprile 1870) di Lenin, al secolo Vladimir Il’ič Ul’janov, tra i principali protagonisti della rivoluzione russa e dell’intero Novecento.

I ponti del 2020

Parlando di ponti il 2020 sarà un anno mediamente favorevole ai lunghi fine settimana fuori porta. Molte feste, infatti, cadranno di sabato e di domenica e soltanto tre tra venerdì e martedì quando sarà quindi possibile allungare il riposo di qualche giorno.

Il Capodanno di mercoledì e l’Epifania di lunedì inaugureranno l’anno. La Pasqua sarà domenica 12 aprile, mentre il 25 aprile, Festa della liberazione, cadrà di sabato. Ponti probabili per la Festa dei lavoratori del 1° maggio che sarà di venerdì, e per le feste della Repubblica e dell’Immacolata, rispettivamente martedì 2 giugno e martedì 8 dicembre. Come per il 25 aprile anche Ferragosto e Santo Stefano cadranno di sabato. Addirittura di domenica 1° novembre Ognissanti, mentre Natale sarà di venerdì.

Antonio Pagliuso