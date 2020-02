Andrea Gigliotti, faunista di Cicala, racconta l’esperienza nel progetto europeo Life

Cicala – LIFE ESC360 è un progetto di volontariato cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione Europea e che si inserisce nell’ambito del Corpo Europeo di Solidarietà.

Ha come obiettivo il coinvolgimento di 360 volontari di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in azioni mirate alla conservazione della natura attraverso il monitoraggio di flora, fauna e habitat protetti, nella Riserva Naturale Statale Bosco della Fontana, nelle Riserve Biogenetiche Casentinesi e nelle Riserve Statali in Abruzzo e Molise gestite dall’Arma dei Carabinieri forestali.

Il progetto è al suo secondo anno di attività e Andrea Gigliotti, giovane faunista di Cicala, nel catanzarese, è uno dei volontari che l’anno scorso hanno partecipato al progetto. La sua esperienza è stata “entusiasmante, emozionante e molto formativa” ci racconta, ha potuto infatti mettere in pratica buona parte delle conoscenze apprese durante il suo percorso di studi e “imparare nuove metodologie confrontandomi direttamente sul campo con esperti del settore”. Aggiunge inoltre, “fare attivamente qualcosa per tutelare la biodiversità è molto appagante e allo stesso tempo ti spinge a fare sempre di più per la salvaguardia dell’ambiente”.

I volontari, provenienti da tutta Europa, potranno effettuare le attività del progetto scegliendo fra 6 turni della durata di due mesi ciascuno, che si svolgeranno nel periodo primaverile estivo degli anni 2020 e 2021.

I dati raccolti dai volontari serviranno ad accrescere le conoscenze sulla presenza e sullo stato di conservazione di alcune specie di Interesse Comunitario, anche per le finalità del rapporto tecnico previsto dall’articolo 17 della Direttiva Habitat. I volontari applicheranno metodi standard di monitoraggio per numerose specie di invertebrati, anfibi, avifauna, mammiferi e habitat di Interesse Comunitario. L’attività di monitoraggio sarà preceduta da una settimana di formazione e successivamente i volontari saranno affiancati da personale esperto.

Per iscriversi al progetto vi consigliamo di visitare il sito internet www.life360esc.eu . Vitto, alloggio e spostamenti (soltanto su territorio italiano) saranno interamente rimborsati. Per certificare la partecipazione al progetto verrà infine rilasciato un attestato ufficiale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale e sulla pagina Facebook:

http://www.life360esc.eu

http://www.facebook.com/life360esc/