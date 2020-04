Al via la Kermesse culturale “Persephone-fiori di poesia”. Big in giuria

Dalla Calabria alla conquista dell’Italia

(Nella giuria dei big l’attore Francesco Castiglione, in alto a sinistra, l’attrice Caterina Misasi, in alto a destra, il cantante Maurizio Nuti degli Homo Sapiens, in basso a sinistra e l’attore Walter Melchionda in basso a destra)

Prende il volo la prestigiosa kermesse culturale “Persephone” fiori di poesia. Ben 500 i poeti, con oltre 1000 elaborati, provenienti da tutta Italia, pronti per una delle competizioni più interessanti del panorama culturale italiano.

L’idea, nata dal giornalista Fiore Sansalone, in collaborazione con la testata “La Voce del Savuto”, Monica Vendrame e con il gruppo “Apri il cuore alla poesia”, non ha deluso le aspettative dei suoi ideatori.

Una rassegna letteralmente “poliedrica” supportata da diverse sezioni che racchiude, quasi come uno scrigno, i valori più belli del nostro Paese. Vernacolo, lingua italiana edita, racconti, favole, filastrocche, solo alcuni dei tasselli dell’iniziativa.

Una giuria di veri big

L’attrice Caterina Misasi, ricordiamo le sue interpretazioni nella fiction “Un medico in famiglia”, nella soap opera”CentoVetrine”, e ancora il film “Arberia” e “Magari resto”. Il cantante Maurizio Nuti degli Homo Sapiens, vincitore del festival di Sanremo nel 1977. Nella giuria dei big anche l’attore Walter Melchionda, il simpaticissimo vigile Cutugno nella soap opera “Un posto al sole”, e il poliedrico Francesco Castiglione, ormai nel cuore di milioni di telespettatori per le sue interpretazioni nella fiction “Don Matteo” e “Un passo dal cielo”.

E’ proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle.

Omar Falvo