A Serrastretta, un finanziamento per la bonifica da amianto nell’ex Scuola Materna di Cancello

È stato pubblicato nei giorni scorsi in Gazzetta Ufficiale il decreto della Direzione Generale Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente che approva la graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento della progettazione preliminare e definitiva degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici.

Si tratta di circa 870 mila euro per 140 interventi in oltre 100 comuni e saranno destinati agli edifici pubblici nei quali debbono essere svolti interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto e del cemento-amianto presente in coperture e manufatti.

Il Bando era stato emanato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto n. 562/STA del 14 dicembre 2017 ed era destinato alle amministrazioni pubbliche, per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto.

Dall’istruttoria svolta, delle 241 istanze pervenute, 140 sono state ammesse e 101 sono risultate ammissibili con riserva. Per queste ultime, con successiva nota, il Ministero richiederà le necessarie integrazioni alle Amministrazioni, entro un termine stabilito nella nota stessa. Pena l’esclusione definitiva.

La graduatoria è stata pubblicata in allegato al decreto del Ministero dell’Ambiente n. 307/STA del 1° agosto 2019 e contiene l’elenco delle richieste dell’annualità 2017 presentate nel periodo 30 gennaio-30 aprile 2018 (Tabella 1) e ammesse a finanziamento, insieme all’elenco delle istanze ammesse con riserva (Tabella 2).

In Calabria sono solo 7 i Comuni che compaiono nell’elenco delle richieste finanziate.

L’intervento previsto dal Comune di Serrastretta è relativo all’ex Scuola Materna di Cancello, per il quale è stata presentata istanza di finanziamento nel mese di aprile 2018.

Il Sindaco di Serrastretta, Felice Maria Molinaro, ha commentato l’ammissione a finanziamento dell’Ente da lui guidato, evidenziando come tale risultato sia testimonianza dell’impegno e della qualità del lavoro prodotto dall’Amministrazione e dagli Uffici comunali, in grado di mettere in campo tanta progettualità di buon livello, per recuperare tutte le possibili risorse rese disponibili dai vari bandi emanati per le pubbliche amministrazioni.